البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

الوكيل الاخباري- عقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم تفض إلى رئيس، ولم يحدد رئيس البرلمان، نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة.

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وتتولى الحكومة الحالية برئاسة الرئيس، نجيب ميقاتي، تصريف الأعمال وسط إشكالات سياسية ودستورية منذ فترة الشغور في منصب الرئيس.



يشار إلى أن الدستور اللبناني لا ينص على آلية محددة لإعلان الترشيح، فيما أعلن عضو البرلمان النائب، ميشال معوض، عن ترشحه مدعوما من غالبية القوى المعارضة لحزب الله، فيما يصوت الفريق المؤيد لحزب الله لورقة بيضاء بسبب الخلاف بين مكوناته على مرشح واحد.

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