الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة إدخال عبوات من سائل الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري

دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

ترمب يغادر محكمة مانهاتن بعد مثوله في جلسة تاريخية

ترمب للمحكمة: أنا غير مذنب وينكر 34 تهمة

آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للأطفال الأيتام

البريطانيون يواجهون ارتفاع الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

الثلاثاء، 04-04-2023 11:01 م

البريطانيون يواجهون ارتفاع الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

w


الوكيل الاخباري - تواجه ملايين الأسر والشركات في بريطانيا موجة جديدة من ارتفاع الفواتير اعتباراً من شهر نيسان الحالي من شأنها أن تزيد نفقاتهم بمئات الجنيهات سنوياً.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الملايين من الأسر والأفراد والشركات سيتأثرون بزيادات في فواتير خدمات الإنترنت العريض والهاتف المحمول والمياه وضريبة المجلس، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج المساعدات الحكومية لفواتير الطاقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

إحباط محاولة إدخال عبوات من سائل الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري

ترامب

ترمب يغادر محكمة مانهاتن بعد مثوله في جلسة تاريخية

ترامب-1

ترمب للمحكمة: أنا غير مذنب وينكر 34 تهمة

420234143921650510721

موسكو : توسع الناتو يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها

ترامب

البيت الأبيض: مثول ترامب أمام القضاء ليس أولوية لبايدن

42023322117395532371

روسيا : لم نصدر أية شحنة ضمن صفقة الحبوب مع الأمم المتحدة