البريطانيون يواجهون ارتفاع الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

الوكيل الاخباري - تواجه ملايين الأسر والشركات في بريطانيا موجة جديدة من ارتفاع الفواتير اعتباراً من شهر نيسان الحالي من شأنها أن تزيد نفقاتهم بمئات الجنيهات سنوياً.



وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الملايين من الأسر والأفراد والشركات سيتأثرون بزيادات في فواتير خدمات الإنترنت العريض والهاتف المحمول والمياه وضريبة المجلس، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج المساعدات الحكومية لفواتير الطاقة.

اضافة اعلان