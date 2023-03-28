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الثلاثاء، 28-03-2023 10:27 ص

البنتاغون يرفض نشر صور 3 أجسام غامضة أسقطت في شباط الماضي

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت حتى الآن معلومات حول جسم واحد فقط سقط فوق ساوث كارولينا، وتبين أنه بالون صيني.

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عدا ذلك، لا ينوي "البنتاغون"، نقلا عن خدمته الصحفية، نشر صور لثلاثة أجسام مجهولة أسقطت في فبراير/ شباط 2023، فيما صرح المتحدث باسم "البنتاغون" بأنه ليس لدى الوزارة أي صور أو مقاطع فيديو لنشرها.

وكان الباحث في الأجسام المجهولة الطائرة UFO’s جون غرينوالد قد طلب لقطات لهذه الأجسام بموجب قانون حرية المعلومات، لكن المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية صرح بأن الصور قد تحتوي على معلومات حول "أنشطة استخباراتية"، وتتطرق إلى "القضايا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المتعلقة بالأمن القومي". ويخطط غرينوالد لاستئناف قرار "البنتاغون".


وقد أسقطت الولايات المتحدة، فبراير الماضي، ما لا يقل عن أربع أجسام طائرة من هذا النوع، حيث تم تدمير الأول فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، والثاني في المياه شمال ألاسكا، والثالث فوق إقليم يوكون الكندي في القطب الشمالي، والرابع فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد أصدرت واشنطن معلومات فقط حول الجسم فوق ساوث كارولينا، والذي تبين أنه منطاد صيني، أسقطته القوات الأمريكية في 4 فبراير، وأطلق عليه اسم "منطاد الاستطلاع"، وقيل إنه يجمع "معلومات مهمة".


من جانبها، احتجت وزارة الخارجية الصينية، وقالت بكين إنه كان مسبار أرصاد جوية حلق في سماء الولايات المتحدة عن طريق الصدفة.


وتعليقا على الأجسام الأخرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة "ليس لديها دليل أو أي شيء يشير إلى أن هذه الأجسام كانت جزءا من برنامج التجسس الصيني، أو أنها كانت تقوم بجمع معلومات استخبارية بالتأكيد" .

 

RT

 




 

 


 

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