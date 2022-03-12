السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد : كتلة هوائية شديدة البرودة وثلوج الثلاثاء

ندوة في السلط عن مشاركة الشباب بالانتخابات

هيئة إدارية جديدة لمنتدى كفريوبا الثقافي

احتدام القتال في محيط كييف

بريطانيا : القوات الروسية على بعد 25 كلم من مركز كييف

مساعدات صينية إنسانية لأوكرانيا

بورصة قطر تحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 100 مليون ريال

مسؤول تركي: المعلومات الكاذبة في طليعة أدوات الحروب حاليا

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي آخر خلال المعارك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السبت، 12-03-2022 04:41 م

التحالف العربي باليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

622c9f7c423604553926924d


الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، تدمير 15 آلية عسكرية، وتسجيل خسائر بشرية في صفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

اضافة اعلان

 

وأكد التحالف في بيان: "تدمير 15 آلية عسكرية وتسجيل وخسائر بشرية بصفوف الميليشيا" مشيرا إلى: "تنفيذ 21 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image622cb7c8dc7db

احتدام القتال في محيط كييف

main_image622cbda3841f6

بريطانيا : القوات الروسية على بعد 25 كلم من مركز كييف

320221264533866679128

مساعدات صينية إنسانية لأوكرانيا

w

مسؤول تركي: المعلومات الكاذبة في طليعة أدوات الحروب حاليا

fff

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي آخر خلال المعارك

188292

الداخلية السعودية: القتل بحق 81 شخصاً ممّن "تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وخيانة الوطن"

أخبار متعلقة
AlmahrahPost2022-03-12-384400

أمين عام الأمم المتحدة : أزمات اليمن وسوريا وليبيا "معقدة لكنها غير مستعصية"

images

5 دول عربية شهدت موجة غبار وتحذيرات من الخروج وانخفاض الرؤية

shutterstock-363247157

الحكومة اليمنية ترحب بـ 'بيان بروكسل' لوقف إطلاق النار دون شروط

62136f654c59b742833e5b58

سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج في السعودية

resized_677ac-f44c0030thumbs_b_c_32713c494202dff58e8fefed4cd22963

مأرب.. السلطات تتهم الحوثيين بقصف أحياء سكنية بصواريخ باليستية

61e2a79f18dee

اليمن.. مقتل 9 جنود بانفجار لغم حوثي في صعدة