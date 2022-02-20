اليمن.. مقتل 9 جنود بانفجار لغم حوثي في صعدة

الوكيل الإخباري-أعلن مرصد يمني، الأحد، مقتل 9 جنود بانفجار لغم للحوثيين في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة، شمالي البلاد.

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جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المرصد اليمني للألغام، اطلعت عليه الأناضول.



والمرصد منظمة غير حكومية، تعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر، غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.



‏وذكر المرصد أن "9 جنود، قتلوا بانفجار لغم حوثي مضاد للعربات، استهدف دورية عسكرية للواء "الفتح"(يتبع القوات الحكومية) في منطقة مثلث البقع (خاضع لسيطرة الحكومة) بمحافظة صعدة".



وأضاف المرصد أن" منطقة البقع تعد إحدى المناطق التي تعاني من تلوث عال من ‎الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي ومكثف"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قبل الجيش اليمني أو الحوثيين، حول الأمر.



وتخضع معظم محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لسيطرة الحوثيين، فيما تسيطر الحكومة على بعض مناطقها فقط.



وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد أكثر من مليوني لغم .



ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.



الاناضول

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