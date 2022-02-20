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الأحد، 20-02-2022 01:43 م

مأرب.. السلطات تتهم الحوثيين بقصف أحياء سكنية بصواريخ باليستية

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الوكيل الإخباري-اتهمت السلطات اليمنية بمحافظة مأرب (وسط)، جماعة الحوثي باستهداف الأحياء السكنية في المدينة، فجر الأحد، بـ 5 صواريخ باليستية.

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وقال الموقع الإلكتروني لمحافظة مأرب في خبر عاجل عبر تويتر: "مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة مأرب بخمسة صواريخ باليستية".


ولم يتطرق المصدر إلى أي تفاصيل إضافية فيما لم تعقب جماعة الحوثي على هذه الاتهامات حتى الساعة 04:00 (ت.غ).


وفي سياق متصل، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في بيان مساء السبت، إصابة 3 أطفال بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة للحوثيين في مدينة حريب جنوب مأرب.


وأوضح الإرياني أن المصابين هم "مهند مبارك العقيلي (14 سنة) وحمدان زايد القيسي (13 سنة)، وعلي ناجي القيسي (16 سنة)".


ولم يتسن الحصول على أي تعليق من جماعة الحوثي حول ما ذكره الإرياني.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الامم المتحدة.

 

الاناضول

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