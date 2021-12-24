التحالف العربي: سقوط مقذوفين في نجران وجازان

الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين في السعودية، فيما سقط مقذوف آخر على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

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وقال التحالف في بيان،إن التقرير الأولي أفاد بإصابة مدنيين اثنين في محاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين، إضافة إلى تضرر مركبة مملوكة لأحد المواطنين السعوديين.



وأضاف التحالف العربي أن المحاولتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، شمالي اليمن.





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