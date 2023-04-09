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الأحد، 09-04-2023 10:28 ص

التشيك لأول مرة تصنف روسيا والصين كتهديد لأمنها

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الوكيل الإخباري- نقلت محطة الإذاعة التشيكية أمس السبت عن مسؤول دفاعي كبير، أن التشيك ستصنف لأول مرة في وثائقها الاستراتيجية، روسيا والصين كتهديد لأمنها.

وأشارت المحطة إلى أن الوثائق السابقة في هذا المجال، كانت تتضمن عبارات مبهمة بهذا الخصوص، مثل "دول معينة".

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وأضافت المحطة: "حتى الآن، تضمنت الاستراتيجية الأمنية واستراتيجية الدفاع، وهما الوثيقتان الرئيسيتان لسياسة الأمن والدفاع التشيكية، عبارات عامة غير محددة على غرار - عدم الاستقرار والصراعات الإقليمية في المنطقة الأوروبية الأطلسية. أما الآن فستضم التشيك في وثائقها الاستراتيجية للمرة الأولى روسيا والصين على قائمة التهديدات لأمنها.

وستتم في الوثيقتين الإشارة بشكل واضح ودقيق إلى مصادر تهديد أمن جمهورية التشيك، التي تتضمن بالإضافة إلى الإرهاب كلا من روسيا والصين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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