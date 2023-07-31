"التعاون الإسلامي" يدين الاعتداءات على المصحف الشريف

الوكيل الإخباري - دان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشدة، تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ومنها الدنمارك والسويد.

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ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، عبر البيان الختامي للدورة الاستثنائية عبر الاتصال المرئي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن أسف الأعضاء لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، واستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.



واعتبر البيان عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال، أمراً مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 / (2023) حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.



كما قرر الأعضاء إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.



بترا