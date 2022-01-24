الجامعة العربية تبحث وضع خطة لتطوير التعليم الفني والمهني

الوكيل الاخباري - بحثت جامعة الدول العربية وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.



وتطرق الاجتماع إلى تحديث خطة التطوير في ضوء ملاحظات الدول ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الاجتماع الأول للخبراء والذي عُقد عبر تقنية الفيديو عن بُعد، بمشاركة مدير إدارة التعليم المهني، المهندس لواء الدين جرادات.

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