اليمن.. جامعة عدن تعلق الإضراب وتستأنف الدراسة

الوكيل الاخباري - أعلن مجلس نقابة جامعة عدن (حكومية)، جنوبي اليمن، الثلاثاء، تعليق الإضراب واستئناف الدارسة، اعتبارًا من السبت القادم، بعد توقف دام 5 أسابيع.



وجاء إعلان تعليق الإضراب عقب اجتماع مطول عقدته نقابة الجامعة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد الوصابي، بالعاصمة عدن .



وكان مجلس نقابة جامعة عدن أعلن في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إضرابًا شاملًا في جميع الكليات بعد نفاذ المهلة التي أُعطيت للحكومة لتنفيذ عدد من المطالب، وفق بيان صدر حينها.

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