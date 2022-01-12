اليمن.. جامعة عدن تعلق الإضراب وتستأنف الدراسة

الوكيل الاخباري - أعلن مجلس نقابة جامعة عدن (حكومية)، جنوبي اليمن، الثلاثاء، تعليق الإضراب واستئناف الدارسة، اعتبارًا من السبت القادم، بعد توقف دام 5 أسابيع.
وجاء إعلان تعليق الإضراب عقب اجتماع مطول عقدته نقابة الجامعة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد الوصابي، بالعاصمة عدن .
وكان مجلس نقابة جامعة عدن أعلن في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إضرابًا شاملًا في جميع الكليات بعد نفاذ المهلة التي أُعطيت للحكومة لتنفيذ عدد من المطالب، وفق بيان صدر حينها.
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