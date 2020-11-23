الجامعة العربية تدعو الدول المانحة إلى الالتزام بسداد مستحقات الأونروا

الوكيل الاخباري - دعا اجتماع لكبار المسؤولين عن الشؤون التربوية والتعليمية في الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الدول المانحة للوكالة سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، لتغطية العجز المالي، والذي يمثل تهديداً خطيراً لعمل الوكالة واستمرارها.

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جاء ذلك في البيان الختامي للمسؤولين المشاركين في الاجتماع المشترك لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته (83) والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الذي نظمته جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين.

المصدر - بترا



