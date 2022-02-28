الجامعة العربية تدعو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً

الوكيل الاخباري - دعت جامعة الدول العربية إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً، ومعالجة الوضع واستعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للجميع، في ظل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة الذي عقد اليوم الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين، في كلمة تلاها الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، السفير حسام زكي "ضرورة تكثيف العمل من أجل التوصل إلى ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية، لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





