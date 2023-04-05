الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول صرف رواتب الشهر الحالي

إجراء عملية جراحية تحت التخدير هل يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

رابط إلكتروني للمتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بديوان المحاسبة والإقراض الزراعي

دهس رجلي أمن قصدا في الجفر وفرار المتسببين - تفاصيل

مجلس أوقاف القدس يفتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى طيلة أيام وليالي رمضان

توجيهات ملكية سامية - تفاصيل

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الملك يشدد على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

مالية النواب: تحويل ملفات مختبرات في “الغذاء والدواء” إلى مكافحة الفساد

قرعة لمنتسبي وزارة التربية لحجز 60 مقعدا للحج

الأربعاء، 05-04-2023 07:50 م

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

291893_18_1658060236


الوكيل الإخباري - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين في باحاته، واعتقال عدد منهم.

اضافة اعلان


وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير، اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، حمّل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المرفوضة والمدانة التي من شأنها أن تغذي التوتر والعنف، وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خاص للمسلمين.


وطالب الأمين العام المجتمع الدولي، بالتحرك الجاد من أجل وضع حدّ لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الأماكن المقدسة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_117701668_gettyimages-1229749663

إيران ترحب بدعوة أميركية للسلام في اليمن

image (16)

التشيك تقدم معونات عسكرية بقيمة 700 مليون كرونة إلى أوكرانيا

image (15)

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً

_99882260_fffdfdf8-455b-4dec-b134-2c550029263b

رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق يدخل العناية المركَّزة

197626-709710041

الجامعة العربية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بالقدس

f4c3fc71-a049-40ce-97f5-7b8ea39c6148

"جونسون آند جونسون" تعرض مليارات الدولارات لإنهاء نزاع قضائي

أخبار متعلقة
1242979725

السعودية تستأنف الرحلات الجوية مع أربيل العراقية

ee9b7c0e2e388791bf682cc81b98da7d

قطر تحذر من أي تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني بالمسجد الأقصى والقدس

640d94214c59b755e94599e6 (1)

دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي

640c36f24c59b71009553b90

قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة

640b2ad64236047b1438409f

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

1678267455779

الجامعة العربية تدين المجزرة الدموية في جنين