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الخميس، 18-11-2021 01:55 م

الجزائر أكبر مشتري للمنتجات السرية من روسيا عالمياً

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الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات جمركية روسية ارتفاع صادرات المنتجات المصنفة تحت بند "سرية" (البند الجمركي SSSS) بشكل حاد في عام 2021، وفقا لما ذكره موقع "أر بي كا" الاقتصادي.

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وتندرج في البند الجمركي SSSS في روسيا منتجات مثل الأسحلة والمعدات العسكرية والذخيرة وطائرات عسكرية ومنتجات تستخدم في المجال النووي.


وضمت قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الروسية، التي تندرج تحت هذا البند الجمركي دول من حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، حيث تم إدراج 6 دول من الحلف ضمن أكبر 10 مشترين "للمنتجات السرية"، وفقا لتحليل خبراء الموقع.
ومن هذه الدول الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا والمملكة المتحدة، وشمل التقرير الفترة الزمنية من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري.


وأظهرت البيانات أن الجزائر تصدرت التصنيف في الفترة الزمنية المذكورة، حيث استوردت "منتجات سرية" من روسيا بقيمة 985 مليون دولار، تليها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة (841 مليون دولار)، ومن ثم التشيك (706 ملايين دولار)، فالصين (645 مليون دولار)، وبعدها الهند (608 ملايين دولار)، فالإمارات (596 مليون دولار).

 

روسيا اليوم

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