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الأربعاء، 17-11-2021 10:30 ص

الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح في مناقصة

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الوكيل الإخباري-قال تجار أوروبيون في تقديرات أولية اليوم الأربعاء إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى ما لا يقل عن 600 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري، في مناقصة دولية أمس الثلاثاء.

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وذكر التجار أن التقديرات لسعر الشراء تدور حول 382.50 دولار و 384 دولارا للطن، شاملا تكلفة الشحن، وهي مماثلة أيضا لتقديرات مساء الثلاثاء. ومن المتوقع صدور المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار في وقت لاحق.


وهذه الكمية مماثلة لتقديرات تجار بعد إغلاق المناقصة. غير أن بعض التقديرات للكميات المشتراة كانت أكبر، ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل لاحقا.


ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات التجار.


وفي وقت سابق، طلبت الجزائر شراء قمح للشحن على 3 فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة بين 16-31 ديسمبر 2021، وفي الفترة بين 1-15 يناير و16-31 يناير من عام 2022.

روسيا اليوم

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