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الأحد، 26-02-2023 03:52 م

الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، عن قرارها بإعادة فتح سفارة الجزائر في كييف بأوكرانيا.

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ويأتي ذلك، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد ومصالح الجالية الوطنية.

وسيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال.

وأشار البيان، إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس السبت، عن إعادة فتح سفارة بلاده لدى أوكرانيا الأسبوع القادم، بعد إغلاقها في وقت سابق لأسباب أمنية.

 




 

 


 

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