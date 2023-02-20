الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

تقرير اقتصادي: الدين العالمي وصل لـ 300 تريليون دولار والفوائد 13 تريليون دولار

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

خبير: قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار حتى الـ 5 سنوات القادمة

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

عمليات البحث عن الشقيقين الطراونة في تركيا لا زالت مستمرة

الإثنين، 20-02-2023 02:28 م

السلطات الجزائرية تصدر قرارا بمنع بث الأغاني "المبتذلة" والرخيصة

63f24efc4c59b7076721f0d5


الوكيل الإخباري- أصدرت  وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، قرارا عاجلا بخصوص بث الأغاني التي وصفها بـ"المبتذلة" في البلاد.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت الوزارة تعميما قالت فيه إنه تقرر منع برمجة وبث الأغاني المبتذلة في الفعاليات الثقافية.

اضافة اعلان


وأوضحت أن هذا القرار يرجع إلى ظاهرة انتشار التجاوزات اللاأخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجلة والمذاعة بعشوائية، معتبرة أن هذه الأغنيات مضللة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب والأجيال الناشئة، وتعمل على نشر الابتذال والانحراف وما إلى ذلك من آفات تشجع على التحريض على تعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية التي أصبحت بوابة الموت.


وأهابت وزارة الثقافة الجزائرية بكل المسؤولين في قطاع الثقافة والفنون بعدم برمجة وبث ونشر هذه الأغاني في الفعاليات الثقافية، بهدف وقف هذا الانفلات والحد من انتشاره في أواسط الشباب، مشددة على حتمية التنفيذ الفوري لها القرار، مؤكّدةً اتخاذ إجراءات ضد كل من يخالف هذا التعميم.


وبينت أن الهدف من قرارها هو حماية هذه الشريحة أولا، وحرصا على الارتقاء بالذوق الفني وحمايته من التشويه والتضليل، وللدفع بشباب الجزائر نحو المواطنة الراشدة وخدمة البلاد.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f351f14236045d5b27cc3c

لوكاشينكو: ردنا سيكون سريعا وساحقا في حال أي عدوان ضد بيلاروس

63f35ba442360433f02a1fbb

تركيا.. إعلان حصيلة قتلى جديدة لكارثة القرن

1072778904_0_0_3071_1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165

الدفاع الروسية: تحرير قرية باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

7777777777777777777

بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية

63f343214236045f2161905c

اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الأفغان والباكستانيين

thumb_374980_700_420_0_0_exact

388 كلباً من 47 دولة أنقذوا 74 شخصاً في كهرمان مرعش وحدها

أخبار متعلقة
63da3ac942360445a22d3148

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

thumbs_b_c_247570a98183cf27b26e2bec236eb306

الجزائر.. الثلوج تعزل مناطق عديدة وتربك رحلات الطيران