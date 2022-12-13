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الثلاثاء، 13-12-2022 01:30 م

الجيش البيلاروسي يجري اختبارا مفاجئا للجاهزية القتالية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اختبار الجاهزية القتالية لقوات البلاد، بشكل مفاجئ، بعد تلقي تعليمات بهذا الصدد، من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، وتحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمن في البلاد، بدأ اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية".

وأضافت في بيانها: "خلال هذه الفترة، من المقرر نقل المعدات والعسكريين، وتقييد حركة الأشخاص (النقل) مؤقتا، على بعض الطرق العامة والمناطق المعنية".

وأوضح البيان، أن الإجراءات ستكون ذات طبيعة معقدة، وسيتعين على القوات التقدم إلى المناطق المحددة، في أقرب وقت ممكن، بهدف تنفيذ المهام الهندسية، وتنظيم الأمن والدفاع، وإنشاء جسور عائمة على نهري نيمان وبيرزنا.

في أوائل أكتوبر، أعلن الرئيس لوكاشينكو أن أوكرانيا قد نشرت مجموعة تصل إلى 15 ألف جندي باتجاه الحدود مع بيلاروس، وشدد في الوقت نفسه، على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو إن مهمة بلاده هي منع الهجمات على أراضيها، ولا سيما من الدول المجاورة بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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