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الأحد، 04-06-2023 01:10 م

الجيش الروسي يتصدى لمحاولة عبور نهر دنيبر ويقصف القوات الأوكرانية في خيرسون

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الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إن الجيش الروسي تصدى لمحاولة عبور نهر دنيبر من جانب القوات الأوكرانية قرب منطقة خيرسون.

وأضاف: "خلال اليوم الماضي تم بنيران قوات مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي التصدي لمحاولات مجموعات معادية صغيرة لعبور نهر دنيبر والوصول إلى جزيرتي فيليكي وبوكيفسكي".

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ووفقا له، تم بنيران الجيش الروسي تدمير زورقين وسيارتي بيك آب والقضاء على 37 عنصرا من القوات الأوكرانية وإصابة 23 آخرين بجروح.


في الأشهر السابقة، أفادت الدفاع الروسية بتصدي الجيش الروسي مرات كثيرة لمحاولات إنزال مخربين أوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وفي منتصف مايو، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا تدرب قواتها على عبور نهر دنيبر وتجهز عبارات عائمة لنقل المعدات الثقيلة. وتبذل القوات الأوكرانية محاولات مستميتة للتسلل والتمركز على الجزر الموجودة وسط النهار لكن الجيش الروسي يتصدى لها كل مرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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