الجيش الروسي يشكل مجموعات مختصة بتدمير الدبابات الغربية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال يفغيني أريفوالين رئيس مركز التدريب القتالي بالجيش الروسي، إنه تم تشكيل مجموعات عسكرية روسية مهمتها تدمير الدبابات الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.



وأشار أريفوالين إلى أن تشكيل هذه المجموعات تم بإيعاز من نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف.

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وأضاف أريفوالين: "وفقا لتعليمات نائب وزير الدفاع، تمت صياغة خطة للعمل في هذا المجال. ويقوم مركز التدريب القتالي بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع".



في أوائل أبريل، قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء في الحلف تعمل لزيادة إنتاج الذخيرة بهدف زيادة توريدها الى أوكرانيا.



وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الدفعة الأولى من دبابات ليوبارد وتشالنجر وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.



ونوه ستولتنبرغ بأن دول الناتو قدمت لأوكرانيا مساعدة بقيمة حوالي 150 مليار يورو، بما في ذلك 65 مليار يورو على شكل دعم عسكري.

روسيا اليوم



