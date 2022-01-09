الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء: سنعمل على إنجاح مشروع أبراج السادس في عمّان

التربية: 45632 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الاثنين

الخصاونة: لم نستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية

تضامن: 333 ألف امرأة أردنية مشتركة بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

إدارة الأزمات تحذر من الحالة الجوية في المملكة

وفيات الأحد 9-1-2022

أسعار الذهب محليا

49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

هام من ضريبة الدخل للمواطنين المكلفين

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق جرش - عمان

الأحد، 09-01-2022 10:56 ص

الجيش السوداني: اكتمال الحصاد بالفشقة لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما

thumbs_b_c_0abbfe879270e283dfdfc2c59daea9ea


الوكيل الإخباري-أعلن الجيش السوداني، السبت، اكتمال عملية الحصاد بمنطقة الفشقة لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

اضافة اعلان


وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020 فرض الجيش السوداني سيطرته على أراضي الفشقة بعد أن كانت تستولي عليها ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان.


وجاء في تدويتة نشرها الجيش على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الفشقة: اكتمال عملية الحصاد لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، بفضل الله ثم مجهودات جنودكم الذين لم تغمض لهم عين حراسة وتأمين".


وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 265 كلم.


وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، افتتح رئيسا مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والوزراء المستقيل حاليا عبد الله حمدوك، جسري منطقتي "ود كولي" و"ود عاروض" في الفشقة، ضمن احتفالات الجيش بعيده الـ67.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0675da65b4820d8a63e9514f3d69e8cb

السودان.. إغلاق جسور وطرق بالخرطوم قبيل مظاهرات مطالبة بحكم مدني

2020-02-09t175922z_96372577_rc25xe996eqa_rtrmadp_3_germany-weather-sabine-scaled

ألمانيا.. إدراج 5 دول عربية ضمن القائمة الحمراء لكورونا

cc_7

تركيا تعزي باكستان في ضحايا الثلوج بالبنجاب

thumbs_b_c_8abd8938c0194a0aa33f2f3114a6f959

إحباط هجمات على أرتال للتحالف الدولي في العراق

1000

باكستان.. ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية الى 21 سائحا

thumbs_b_c_f02164b6bbf12299c76c3efbe342f093

أميركا تتعهد برد 'قاس 'على أي عدوان روسي يستهدف أوكرانيا