الجيش السوداني: اكتمال الحصاد بالفشقة لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش السوداني، السبت، اكتمال عملية الحصاد بمنطقة الفشقة لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

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وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020 فرض الجيش السوداني سيطرته على أراضي الفشقة بعد أن كانت تستولي عليها ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان.



وجاء في تدويتة نشرها الجيش على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الفشقة: اكتمال عملية الحصاد لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، بفضل الله ثم مجهودات جنودكم الذين لم تغمض لهم عين حراسة وتأمين".



وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 265 كلم.



وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، افتتح رئيسا مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والوزراء المستقيل حاليا عبد الله حمدوك، جسري منطقتي "ود كولي" و"ود عاروض" في الفشقة، ضمن احتفالات الجيش بعيده الـ67.

الأناضول