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الخميس، 20-07-2023 12:21 ص

اختبار أحدث مدفع هاون في العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الإخباري - سلّمت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية الجيش الروسي أول دفعة تجريبية من مدافع الهاون "دروك" الذاتية الحركة.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية للشركة. ولا يشك الخبراء أن اختبار المدفع الجديد في منطقة العملية العسكرية الخاصة سيكلل بنجاح تام.

يذكر أن "دروك" تم تصميمه على أساس مدفع الهاون عيار 82 ملم الذي تم تثبيته على مدرعة "تايفون" المدولبة الثمانية العجلات حيث يمكن أن يرمي المدفع بدون مغادرة العربة، وتستغرق عملية انتقال المدفع من وضع النقل إلى وضع القتال ما يقل عن دقيقة واحدة ، ما يساعد الأفراد في التهرب من النيران المعادية ويزيد من أمان الطاقم.

وتم تركيب مدفع الهاون على المدرعة التي تزود بأجهزة التوجيه الميكانيكية ومنظومة حديثة لقيادة النيران، ما يسهّل عمل أفراد الطاقم ويزيد من مدى عمل المدفع بمقدار 1.5 مرة عما هو عليه في مدافع الهاون عيار 82 ملم "بودنوس".


وعلاوة على ذلك تم تزويد "الدروك" ببرج مقاتل صغير متحكم فيه عن بعد مع رشاش يمكن أن يدور لـ360 درجة  وجهاز التصويب البصري الإلكتروني، فضلا عن مدفع الهاون المحمول من طراز "2 بي24" والذي يمكن استخدامه خارج العربة القتالية.


يذكر أن مدافع الهاون "دروك" التي استلمها الجيش الروسي لا تقل فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية وحتى تتفوق عليها في بعض الأحوال.


ومن ميزات "دروك" الأخرى سرعة الرماية التي بلغت 10 طلقات في الدقيقة، مع العلم أن سعة مخزون الألغام تبلغ 40 لغما. وإضافة إلى ذلك يمتلك المدفع دروعا مضادة للرصاص والألغام، ولديه قدرة على المناورة تسمح له بالتهرب السريع من نيران العدو.


ويُخصص المدفع الذاتي الحركة لتدمير القوة البشرية والمدرعات الخفيفة وإعماء مراكز القيادة وإضاءة ميدان القتال وتشكيل ستار من الدخان.

 

RT

 




 

 


 

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