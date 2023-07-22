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الوكيل الاخباري

10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم بالجيش الإسرائيلي

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السبت، 22-07-2023 11:48 م

10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم بالجيش الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - انضم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إلى آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن عارضوا الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي احتجاجا على استمرار الائتلاف الحكومي بالتشريعات.

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وقالت القناة 14 العبرية إن وزير الجيش يواف غالانت اطلع على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا بالاحتياط أمس الجمعة برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.


وأضافت القناة، إن وزير الجيش، يتابع بقلق رفض 10 الآف جندي من الاحتياط الخدمة العسكرية.


بترا

 




 

 


 

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