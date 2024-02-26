الجيش المصري يتجه لإنتاج المياه من الهواء

الوكيل الإخباري - تسعى مصر لتحقيق الأمن المائي المستدام بشتى الطرق وعبر العديد من المشروعات التنموية، لتحقيق الاستفادة القصوى من حجم المياه، والتوجه نحو التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج المياه.



وقامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي بتوقيع عقد تصنيع مشترك مع شركة ميزوها اليابانية المحدودة لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر مياه يوميا صالحة للشرب، وهي خطوة جيدة للغاية لمصر التي تواجه وفقا لتصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم خطر "الشح المائي".

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وتعتمد تقنية استخلاص المياه من الجو على طاقة متجددة، ليشكل هذا المشروع إضافة مهمة للمشاريع المستدامة والمبتكرة الواعدة التي تقام ضمن مشروعات الإنتاج الحربي.

RT