الأربعاء 24-08-2022
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الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

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الأربعاء، 24-08-2022 02:10 م

الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

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الوكيل الاخباري- أوضحت وزارة السياحة السعودية عن أهداف نظام السياحة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جلسته المنعقدة برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وعبر "إنفوغرافيك" نشرته في "تويتر"، بينت وزارة السياحة السعودية أن أبرز ما يتضمنه النظام الجديد هو الآتي: "

- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في المرافق السياحية لمواجهة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة".

- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للاستشارات السياحية ومرافق الضيافة والأنشطة السياحية الموجودة من خلال مركز خدمة شامل.

- وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة.

- تفعيل تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلا.

- حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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