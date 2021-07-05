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الإثنين، 05-07-2021 02:12 م

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء تسريح ملايين الموظفين

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الوكيل الإخباري- أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانا للرد على ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة، تسريح 6ملايين موظف بالجهاز الإداري المصري لتخفيف العبء عن الموازنة العامة لمصر.

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وتوصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري المصري، مشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري المصري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المصريين.


وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام المختلفة، "ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري المصري".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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