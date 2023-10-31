الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله الحوثيين" العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة قامت بإطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل.

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وقال سريع اليوم الثلاثاء، إن العملية هي الثالثة من نوعها وجاءت ردا على استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين.

وأضاف أن موقف اليمن والشعب اليمني ثابت إزاء القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه كامل الحق في الدفاع عن أراضيه ونيل حقوقه.

وأشار سريع إلى أن استمرار الاحتلال في مجازره وعدوانه في قطاع غزة قد يؤجج الأزمة ويزعزع الاستقرار فيها.

وشدد على المضي في استهداف المواقع الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.