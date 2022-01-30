الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".



روسيا اليوم