الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي

الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم السبت، عن استهداف تجمع كبير في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".



وأضاف يحيى سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات".

روسيا اليوم