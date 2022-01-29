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السبت، 29-01-2022 09:32 ص

الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي

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الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم السبت، عن استهداف تجمع كبير في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".


وأضاف يحيى سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات".

 

روسيا اليوم

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