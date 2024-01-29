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الإثنين، 29-01-2024 12:02 م

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن.

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وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "lewis B  puller" أثناء إبحارها في خليج عدن".

 

وأوضح أنه "من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".


وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


 




 

 


 

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