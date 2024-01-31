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الأربعاء، 31-01-2024 10:06 ص

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بـ"عدة صواريخ بحرية مناسبة".اضافة اعلان


وقالت في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".

وتابعت : " كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وجددت التأكيد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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