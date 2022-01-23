الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في معارك معهم بمحافظة شبوة

الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة جنوب وسط البلاد.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة".

وأضاف: "تم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".



وتابع: "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".



روسيا اليوم

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