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الأحد، 23-01-2022 11:36 ص

الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في معارك معهم بمحافظة شبوة

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الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة جنوب وسط البلاد.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة".

 

وأضاف: "تم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".


وتابع: "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".

روسيا اليوم

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