الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على الموعد النهائي لموافقة الكونغرس على طلب بايدن بدعم أوكرانيا

الوكيل الاخباري-

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رفض نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، التعليق على الموعد النهائي لموافقة الكونغرس الأميركي، على طلب الرئيس جو بايدن الحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.وقال باتيل ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول الجدول الزمني المحتمل لموافقة الكونغرس على طلب بايدن الجديد لتقديم المساعدة لأوكرانيا: "لن أتسرع في إصدار الأحكام، أو أحاول التخمين".وأضافت باتيل، أن الإدارة الأمريكية على اتصال منتظم مع المشرعين في الكونغرس الأمريكي بهذا الصدد، وتتوقع ادعم أعضاء الكونغرس.ومن جانبه حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس على الموافقة الفورية للحصول على مساعدة إضافية لأوكرانيا.