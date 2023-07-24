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الإثنين، 24-07-2023 12:24 م

ألمانيا ترصد 20 مليار يورو لشراء الذخيرة

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الوكيل الإخباري-كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا تعاني من نقص في الذخيرة، حيث سيتم تخصيص 20 مليار يورو لتغطية العجز الحاصل حتى عام 2031.

وأوضح في تصريحات لمجلة "دير شبيغل"، أنه بدون الذخيرة، حتى أنظمة الأسلحة الأكثر تقدما لا فائدة منها.

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وذكرت المجلة في وقت سابق أن القوات المسلحة الألمانية لديها الآن 20000 قذيفة 155 ملم تحت تصرفها. ووفقا لقواعد الناتو، تحتاج ألمانيا إلى 230 ألف جندي بحلول عام 2031، كما تحتاج وزارة الدفاع الألمانية إلى شراء قذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر "Panzerhaubitze 2000".

من جانب آخر، قال وزير الدفاع في وقت سابق، إن بلاده بحاجة إلى التركيز على ضمان عمل الأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا وتأمين الذخائر لها، وليس على توريد أسلحة جديدة لها.

وتقدم ألمانيا بنشاط المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الدعم.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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