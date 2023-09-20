من بينها 3 دول عربية.. تعرف على أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة في 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأسماء أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة لعام 2023.

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جاء ضمن القائمة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" 3 دولة عربية صُنفت من بين أكثر الدول استهلاكاً للقهوة في العالم، وهي (الجرائر بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.6 كيلوغراما ) و (تونس بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.2 كيلوغراما) و (السعودية بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.16 كيلوغراما).



وبحسب القائمة، تصدّرت فنلندا دول العالم في استهلاك القهوة، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد سنوياً 9.6 كيلوغراما.



وتالياً القائمة:



فنلندا: 9.6

النرويج: 7.2

هولندا: 6.7

السويد: 6.5

سلوفينيا: 6.1

النمسا: 5.5

صربيا: 5.4

الدنمارك: 5.3

ألمانيا: 5.2

بلجيكا: 4.9

البرازيل: 4.8

البوسنة والهرسك: 4.3

إستونيا : 4.2

سويسرا: 3.9

كرواتيا: 3.8

جمهورية الدومينيكان: 3.7

كوستاريكا: 3.7

مقدونيا: 3.6

إيطاليا: 3.4

كندا: 3.4

ليتوانيا: 3.3

فرنسا: 3.2

الولايات المتحدة الأمريكية: 3.1

بولندا: 3.1

المجر: 3.1

إسبانيا: 3

كوريا الجنوبية: 2.6

الجزائر: 2.6

أستراليا: 2.6

البرتغال: 2.6

سلوفاكيا: 2.5

لاتفيا: 2.5

اليونان: 2.4

جمهورية التشيك: 2.3

بلغاريا: 2.3

تونس: 2.2

المملكة العربية السعودية: 2.16

سنغافورة: 2.1

غواتيمالا: 2

رومانيا: 1.9

المملكة المتحدة: 1.7

تايلاند: 1.6

فنزويلا: 1.6

اليابان: 1.5

كولومبيا: 1.4

ماليزيا: 1.3

هونج كونج: 1.3

نيوزيلندا: 1.3

جورجيا: 1.3

روسيا: 1.2

المكسيك: 1.2

الفلبين: 1.2

جنوب أفريقيا: 0.9

الأرجنتين: 0.8

إندونيسيا: 0.8

تركيا: 0.4

الصين: 0.1

الهند: 0.1

نيجيريا: 0.03