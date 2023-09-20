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الأربعاء، 20-09-2023 11:12 ص

من بينها 3 دول عربية.. تعرف على أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة في 2023 - أسماء

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الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأسماء أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة لعام 2023.

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جاء ضمن القائمة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" 3 دولة عربية صُنفت من بين أكثر الدول استهلاكاً للقهوة في العالم، وهي (الجرائر بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.6 كيلوغراما ) و (تونس بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.2 كيلوغراما) و (السعودية بمعدل استهلاك سنوي للفرد بلغ 2.16 كيلوغراما).


وبحسب القائمة، تصدّرت فنلندا دول العالم في استهلاك القهوة، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد سنوياً 9.6 كيلوغراما.


وتالياً القائمة: 


فنلندا: 9.6 
النرويج: 7.2
هولندا: 6.7
السويد: 6.5
سلوفينيا: 6.1
النمسا: 5.5
صربيا: 5.4
الدنمارك: 5.3 
ألمانيا: 5.2
بلجيكا: 4.9
البرازيل: 4.8
البوسنة والهرسك: 4.3 
إستونيا : 4.2
سويسرا: 3.9
كرواتيا: 3.8 
جمهورية الدومينيكان: 3.7
كوستاريكا: 3.7 
مقدونيا: 3.6
إيطاليا: 3.4 
كندا: 3.4
ليتوانيا: 3.3 
فرنسا: 3.2
الولايات المتحدة الأمريكية: 3.1
بولندا: 3.1
المجر: 3.1
إسبانيا: 3
كوريا الجنوبية: 2.6
الجزائر: 2.6
أستراليا: 2.6
البرتغال: 2.6
سلوفاكيا: 2.5
لاتفيا: 2.5
اليونان: 2.4
جمهورية التشيك: 2.3
بلغاريا: 2.3
تونس: 2.2
المملكة العربية السعودية: 2.16
سنغافورة: 2.1
غواتيمالا: 2
رومانيا: 1.9
المملكة المتحدة: 1.7
تايلاند: 1.6
فنزويلا: 1.6
اليابان: 1.5
كولومبيا: 1.4
ماليزيا: 1.3
هونج كونج: 1.3 
نيوزيلندا: 1.3
جورجيا: 1.3
روسيا: 1.2
المكسيك: 1.2
الفلبين: 1.2
جنوب أفريقيا: 0.9
الأرجنتين: 0.8
إندونيسيا: 0.8
تركيا: 0.4
الصين: 0.1
الهند: 0.1
نيجيريا: 0.03

 




 

 


 

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