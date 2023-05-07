الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 04:46 م

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

1064557161_0_0_2401_1350_1920x0_80_0_0_3450944af26c4a7f17dc9c19f7eb56b8-350x250


الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد بيانا، علقت فيه على قرار مجلس وزراء الجامعة العربية المتعلق بعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والامن والازدهار لشعوبها".

وأضافت أنه "في هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 أيار 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية".

وتابعت الخارجية السورية: "وإذ تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، فإنها تؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

k6TZKvTdbekZLtE6hnbhu9h5grVRKfD9bMV9J5yU

ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

1683460333399

بني مصطفى: الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى

5DELU2PBHVLCLMAITMHDQ2O4MA_989392

الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أخبار متعلقة
GPS_Satellite_NASA_art-iif-e1416432217297

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

644d0cbf4c59b749ba6cd361

الأسد ووزير خارجيته يستقبلان المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط في دمشق

image (1)

الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

483201

سوريا تقرر تعيين سفير لها بتونس

ج

جيش الاحتلال يعلن عن شنّ غارات داخل سوريا