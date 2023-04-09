جيش الاحتلال يعلن عن شنّ غارات داخل سوريا

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شنّ غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
بينما أفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.
#عاجل تواصل قوات جيش الدفاع شن غارات داخل الأراضي السورية وذلك بعد ان تم رصد مرة أخرى اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفتين الى داخل الأراضي الاسرائيلية لتسقط قذيفة واحدة في منطقة مفتوحة وقذيفة اخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية pic.twitter.com/zCjJWm0akr— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2023