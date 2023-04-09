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الأحد، 09-04-2023 06:11 ص

جيش الاحتلال يعلن عن شنّ غارات داخل سوريا

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شنّ غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

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بينما أفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

 


 




 

 


 

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