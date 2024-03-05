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الثلاثاء، 05-03-2024 11:40 ص

الخرطوم: السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي أن السلطات السودانية وافقت على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع "بوساطة ليبيا وتركيا".

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وقال وزير الخارجية السوداني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "ما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على أن أي حل يجب أن يرتكز على "منصة جدة" وسننفذه ومن ثم يمكننا المضي قدما".

وتابع: "ونحن انطلاقا من قناعتنا لضرورة إجراء المفاوضات، التي وافقنا عليها على الفور عبر المبادرة الليبية، ومن المتوقع إجراء مفاوضات غير مباشرة من خلال وساطة ليبيا وتركيا".

وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن "الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مايو 2023، من خلال "منصة جدة"، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من كافة العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، زيارة كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بدعوة من حكومة الوحدة الليبية لبحث إمكانية التوصل لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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