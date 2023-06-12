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الإثنين، 12-06-2023 07:33 ص

فيديو - حرائق "مقبرة الإطارات القديمة" تثير أزمة في الكويت

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الوكيل الاخباري - عقدت قوة الإطفاء العام في الكويت، أمس الأحد، اجتماعا بحثت فيه حلولا لمنع تكرار حرائق "مقبرة الإطارات القديمة" في منطقة السالمي جنوب غربي البلاد.

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وأوضحت في بيان أنها "عقدت اجتماعا للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية".


وفي الاجتماع، جرى "مناقشة التوصيات الصادرة بشأن عدد من المواقع التي تهدد الأمن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص المخالفات بمنطقة تجميع الإطارات في السالمي".


وأشار البيان إلى أنه "تم وضع حلول مناسبة تمنع تكرار الحرائق في تلك المنطقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأنها.


وفي 2 يونيو الجاري، أعلنت قوة الإطفاء "نجاحها" عبر 5 فرق، في إطفاء حريق هائل على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة تجميع الإطارات في السالمي، وبمشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للبيئة.


وتتراوح كمية الإطارات التالفة سنويا في الكويت بين 1.5 إلى 2 مليون إطار، وفق معلومات غير رسمية، فيما تتكرر تلك الحرائق بشكل سنوي لعدة أسباب أبرزها شدة حرارة الجو.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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