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الجمعة، 25-08-2023 06:46 م

درجات الحرارة القياسية في المغرب تبخّر 821 مليون متر مكعب من الماء

حرارة


الوكيل الاخباري - ذكر موقع "هسبريس" المغربي إن منسوب ملء السدود بالمغرب يتراجع بشكل ملحوظ، حيث أدت درجات الحرارة غير المسبوقة في بعض مناطق المملكة إلى نقص حاد في منسوب المياه.

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وأفاد الموقع المغربي بأن ذلك ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها المملكة.


ووفق الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية يوم الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المائة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، في حين كانت في نهاية مايو 2022 عند مستوى 32.52 في المائة، بإجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.


وأشار موقع "هسبريس" إلى أن الأرقام توضح انخفاضا بأكثر من ناقص خمسة في المائة، في ظرف ثلاثة أشهر، أي تبخّر حوالي 821 مليون متر مكعب من الماء.


ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ففي الـ 13 من أغسطس أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50.4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة.


وأشارت المديرية إلى أنها المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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