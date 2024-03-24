الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض خطير

الوكيل الاخباري - أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، السبت، إصابته بمرض السرطان، خلال بث مباشر على صفحته في "تيك توك".

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وأجاب وسيم يوسف، على استفسار أحد متابعيه حول نتائج الفحوصات التي أجراها مؤخرا، قائلا: "والله سرطان، الحمد لله الأمور طيبة"، دون كشف مزيد من التفاصيل حول مرضه.



وأضاف يوسف (42 عاما): "الله يبتلينا بالأوجاع والأمراض حتى نعلم يقينا أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار في هذا المكان".

العربي 21