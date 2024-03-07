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الخميس، 07-03-2024 08:53 ص

الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وتولا وكورسك

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وتدمير 3 مسيرات أخرى فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة تولا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الجيش الروسي أحبط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

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هذا وتحاول كييف بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا بواسطة طائرات بدون طيار، وبدورها تنجح منظومات الدفاع الجوي الروسية في اعتراض طائرات العدو المهاجمة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم.

وتم جراء ذلك فرض المستوى البرتقالي للتأهب ضد الإرهاب في العديد من المناطق.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

 




 

 


 

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