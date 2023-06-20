الدفاع الأوكرانية: نأمل بتدريب 30 ألف عسكري في الاتحاد الأوروبي خلال عام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتوقع أن يتم تدريب 30 ألف جندي أوكراني في العام الجاري في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "من المخطط أن يتم في عام 2023 في إطار مهمة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تدريب 30 ألف عسكري أوكراني".

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ودققت الوزارة أن تدريب العسكريين سيجري في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، سابقا، أن بلدان الاتحاد الأوروبي قد دربت 24 ألف عسكري أوكراني حتى الآن، مؤكدا أن هذا المؤشر سيزداد.

RT