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الجمعة، 08-03-2024 02:02 م

الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 مسيرات جوية معادية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي تصدت لأربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك ودمرتها.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 12:00 من يوم 8 مارس بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات على أهداف في الأراضي الروسية" .

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وأشار البيان إلى أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وواحدة أخرى فوق مقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من تدمير أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة فولغوغراد في تمام الساعة السابعة صباح اليوم.

وفي الليلة الماضية، أسقط الجيش الروسي 11 طائرة بدون طيار فوق نفس المنطقة وواحدة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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