الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

مسابقة لمشاريع خاصة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية

مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

المركز الوطني للسكري يحدد ساعات الدوام في رمضان

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

نقل 44 مصابا من غزة للعلاج في مصر

الخميس، 07-03-2024 01:07 م

وسائل إعلام تتحدث عن مشكلة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة

65e982294236041da943789b


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور من شركة الأقمار الصناعية الأمريكية بلانيت لابز، أن التحصينات الدفاعية الأوكرانية غرب أفدييفكا كانت ضعيفة، مما ساهم في نجاحات الجيش الروسي.

اضافة اعلان

 

وأشارت المقالة إلى أن حملة بناء التحصينات الدفاعية الأوكرانية، لم تسفر عن نتائج مهمة، وأصبح عدم إحراز التقدم في هذا المجال، مشكلة بالنسبة لأوكرانيا مع تصعيد روسيا لهجماتها.

من جانبه قال نيكولاي بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، الذي استشهدت الصحيفة برأيه، إن القوات الروسية الآن في وضع مريح وتضع الأساس لهجوم جدي وخطير في النصف الثاني من العام.

وفي 3 مارس، قال البرلماني الأوكراني رومان كوستينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية عند انسحابها من أفدييفكا، واجهت مشكلة بسبب المواقع التي تفتقر للدفاعات اللازمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e97978423604716a3a119f

رئيس الوزراء البولندي: أعمال الشغب ليست من قبل المزارعين المحتجين

65e990c442360418070428cc

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا

65e988174c59b77c896a77ca

بوتين وبايدن وترامب في كازاخستان

thumbs_b_c_4f6508b524787a9636a3dcc8be85037c

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

111

رئيس وزراء بيرو الجديد يؤدي اليمين الدستورية

5f9e548f78de7

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال غربي كوستاريكا

أخبار متعلقة
65cdd6b94236045f346ba365

المفوضية الأوروبية تحدد تكلفة "إعادة إعمار وتعافي أوكرانيا"

65cdc52f423604354b5d9bc8

ستولتنبيرغ: "الناتو" بدأ يلمس آثار غياب الدعم الأمريكي لكييف

65cdc4a34c59b7317a04663b

ستولتنبيرغ: دول "الناتو" وقعت عقودا لإنتاج الأسلحة لكييف بقيمة 10 مليارات دولار

65cd9a344c59b7148703000d

دوي انفجارات في كييف والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

65cca4d34236044b7a3c865c

فضح مخطط فساد واسع النطاق في وزارة الدفاع الأوكرانية

65cc9a724236046791234d02

مسؤول بولندي يحذر سياسيين أوكرانيين من مغبة استخدام "لغة بانديرا"