السبت 30-09-2023
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السبت، 30-09-2023 08:25 م

الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة Su-35S، أسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة جوية.

وجاء في بيان الوزارة أن “طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.

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وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز Su-35S كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية تمكنوا من تدميرها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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