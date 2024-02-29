الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1300 عسكري وإسقاط 93 مسيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1300 عسكري أوكراني وإسقاط 93 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.



- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 600 عسكري و3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية وناقلات جند مدرعة منها ناقلة M113 أمريكية، وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية.



- على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 495 عسكريا و7 دبابات ومدرعات ومعدات وأسلحة عسكرية ومدافع غربية.



- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 105 عسكريين وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور خيرسون عززت القوات الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له ومحطة إلكترونية Bukovel-AD. كما تم القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية حاولت التسلل عبر جزيرة تيندرا وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم أسر جندي واحد.



- تم تدمير مركز قيادة المجموعة التكتيكية للقوات الأوكرانية ومركزي تحكم، ونظام S300 للدفاع الجوي و3 مستودعات للذخيرة.



- أسقطت دفاعاتنا 9 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلتين موجهتين JDAM بريطانية.



- إسقاط 93 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

RT