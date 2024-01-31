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الأربعاء، 31-01-2024 03:55 م

الدفاع الروسية: تدمير نظام دفاع جوي IRIS-T ألماني الصنع وتحييد 900 جندي أوكراني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام IRIS-T ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن خبر تدمير نظام IRIS-T يأتي بعد تأكيد الدفاع الروسية إصابة رادار تابع لمنظومة من هذا النوع أمس الثلاثاء. 

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية:


صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك نحو 80 جنديا.


على محور كراسني ليمان سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما صدت 5 هجمات للعدو الذي بلغت خسائره هناك نحو 280 عسكريا.


على محور دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على الخط الأمامي، ووصلت خسائر الأوكرانيين هناك إلى نحو 310 جنود.


خسر العدو نحو 115 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، و80 عسكريا عفى محور زابوروجيه، إضافة إلى 30 آخرين على محور خيرسون.


تدمير رادار "بيليكان" لكشف الأهداف الجوية وإصابة أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية ومستودع وقود وقوات ومعدات عسكرية في 136 منطقة.


إسقاط 9 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 81 طائرة بدون طيار أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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