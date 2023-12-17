الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 635 عسكريا وإسقاط 91 مسيرة أوكرانية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 635 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي "ميغ 29" و"سو 25" و91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

اضافة اعلان



وعلى محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 90 جنديا.



وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع.



وعلى محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 100 عسكري أوكراني وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

